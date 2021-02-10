"Тамбов" возобновил подготовку к весенней части сезона с 12 футболистами в составе

ТАСС, 10 февраля. Футбольный клуб Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Тамбов" возобновил подготовку к весенней части сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В расположение команды прибыло 12 игроков, среди них голкиперы Сергей Рыжиков, Никита Чагров и Виталий Сычев, защитники Никита Чичерин, Виталий Шахов, Зураб Гигашвили, полузащитники Павел Карасев, Владимир Кабахидзе, Антон Килин, Николас Лоуренс Анвон, нападающие Дмитрий Меренчуков и Артем Архипов. Также в учебно-тренировочном сборе принимает участие группа просмотровых футболистов.

Сообщается, что команда пробудет на сборе в Краснодарском крае до кубкового матча против московского "Локомотива", который пройдет 21 февраля. На сборе команда проведет несколько контрольных встреч.

5 февраля ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства "ФК "Тамбов" (прежнее юрлицо клуба), которое в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей, обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. Дело о признании клуба банкротом было оставлено без движения.

4 февраля президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". Руководство тамбовского клуба сообщило, что отзовет иск о банкротстве, если получит финансирование.

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей.