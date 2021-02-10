Данные обо всех спортобъектах России будут переведены на цифровую платформу до конца года

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Информация обо всех спортивных объектах Российской Федерации будет переведена на цифровую платформу до конца нынешнего года. Об этом министр спорта России Олег Матыцин сообщил на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Матыцин: в эксплуатацию за 2020 год было введено 135 спортивных объектов

Единая цифровая платформа "Физическая культура и спорт" будет запущена Минспортом в этом году.

"До конца 2021 года на цифровую платформу будут включены все спортивные объекты, - сказал Матыцин. - В онлайн-режиме мы сможем анализировать информацию, какие категории граждан там занимаются, насколько эти площадки востребованы".

"Здесь мы также видим потенциал для развития спортивного туризма. Важно, когда люди путешествуют по России, они могут видеть, посмотреть объекты, какие соревнования проводятся", - подчеркнул министр.

Матыцин отметил достаточное количество спортивной инфраструктуры по стране. "Сейчас средний уровень обеспеченности по стране - 55,7%", - сказал он.