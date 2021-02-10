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Массовый спорт

Курсы повышения квалификации и переподготовки к 2024 году пройдут 50 тыс. тренеров

В рамках программы "Спорт - норма жизни" в этом году курсы прошли более 7,5 тыс. человек

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Курсы повышения квалификации и переподготовки в рамках реализации федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" к 2024 году пройдут 50 тыс. тренеров. Об этом в среду заявил министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В рамках программы "Спорт - норма жизни" в этом году курсы повышения квалификации уже прошли более 7,5 тыс. тренеров, - сказал Матыцин. - К 2024 году 50 тыс. тренеров повысят квалификацию или пройдут курсы переподготовки".

Теги
РоссияМатыцин, Олег Васильевич
Массовый спорт
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