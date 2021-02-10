Матыцин: спортивные клубы должны быть во всех учебных заведениях России к 2024 году

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Клубы, позволяющие школьникам и студентам заниматься спортом, должны появиться во всех учебных заведениях Российской Федерации к 2024 году. Об этом в среду заявил министр спорта России Олег Матыцин на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

В ноябре прошлого года была утверждена Стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года. Одним из приоритетных направлении стратегии является формирование спортивного резерва.

"Мы видим большой потенциал к привлечению школьников и студентов к занятиям спортом. Здесь, конечно, ключевое звено, базовый элемент в создании системы спортивных клубов в образовательных учреждениях, - сказал Матыцин. - К 2024 году планируется, что 100% образовательных учреждений будут обеспечены такими структурами".

Путин в ответ отметил необходимость того, чтобы все это заработало на практике. "А так абсолютно правильное направление", - сказал президент.