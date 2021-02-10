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Лига чемпионов

Федун: реформа Лиги чемпионов не должна ущемлять права национальных ассоциаций

Согласно предлагаемым реформам, три дополнительных места на групповом этапе турнира будут выделены для команд из Англии, Испании, Италии и Германии
Председатель совета директоров ФК "Спартак" Леонид Федун Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Председатель совета директоров ФК "Спартак" Леонид Федун
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ТАСС, 10 февраля. Возможное изменение формата футбольной Лиги чемпионов может привести к обогащению ведущих европейских национальных федераций и дискриминации более низких по рейтингу. Такое мнение выразил владелец московского "Спартака" Леонид Федун, комментарий которого приводит газета "Спорт-Экспресс".

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В среду телеканал Sky Sports сообщил, что все 55 федераций - членов УЕФА поддержали предложение организации об изменении формата розыгрыша Лиги чемпионов с 2024 года. Отмечается, что окончательное решение по этому вопросу, скорее всего, будет принято в апреле.

"Хотелось бы, чтобы каждая из европейских ассоциаций при обсуждении реформы Лиги чемпионов была услышана. Все члены УЕФА равны в своих правах: дискриминации и ущемления этих прав быть не должно. Делать богатые клубы еще богаче, когда при этом бедные будут беднеть еще сильнее - путь в никуда. Необходимо строго соблюдать спортивные принципы отбора, а нам нужно повышать соревновательный уровень Тинькофф - Российской премьер-лиги, чтобы соответствовать новым регламентам", - сказал Федун.

Согласно реформам Лиги чемпионов, предполагается увеличить количество участвующих команд с 32 до 36, таким образом количество игр каждой команды на групповом этапе будет увеличено с шести до десяти. Три дополнительных места в группах будут выделены для команд из Англии, Испании, Италии и Германии, которые сейчас имеют по четыре гарантированных места. Четвертое дополнительное место может достаться Франции, которая на данный момент имеет только два гарантированных места.

Нынешний формат восьми групп также будет преобразован, вместо него УЕФА планирует использовать вариант так называемой швейцарской системы. Все 36 команд будут помещены в единую таблицу, соперники будут определяться на основе предсезонных рейтинговых позиций. Восьмерка лучших автоматически гарантирует себе выход в 1/8 финала, а следующие 16 команд в таблице должны будут провести матчи, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф.

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