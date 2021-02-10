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Чемпионат мира по биатлону

Польховский отреагировал на решение Логинова взять "обет молчания" на чемпионате мира

Главный тренер команды отметил, что на такое решение имеет право любой биатлонист
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский Евгений Тумашов/ТАСС
Описание
Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский
© Евгений Тумашов/ТАСС

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону с пониманием отнесся к решению Александра Логинова отказаться от общения с прессой на время чемпионата мира в словенской Поклюке. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Валерий Польховский.

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Логинов в среду принял участие в смешанной эстафете, которая открывала соревновательную программу чемпионата мира. После своего этапа действующий чемпион мира в спринте подтвердил свое решение не общаться с представителями СМИ до конца турнира.

"Нет, в команде это не обсуждалось. Зачем? У каждого своя жизнь, свое право. Он говорить не хочет, и это его право. Все на усмотрение ребят", - сказал Польховский.

Общение Логинова с журналистами возможно только в случае завоевания им медали, на официальной пресс-конференции.

На чемпионате мира последних двух лет Логинов также отказывался от общения со СМИ.

Турнир в Словении продлится до 21 февраля.

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