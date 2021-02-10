Польховский отреагировал на решение Логинова взять "обет молчания" на чемпионате мира

БЛЕД /Словения/, 10 февраля. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по биатлону с пониманием отнесся к решению Александра Логинова отказаться от общения с прессой на время чемпионата мира в словенской Поклюке. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Валерий Польховский.

Логинов в среду принял участие в смешанной эстафете, которая открывала соревновательную программу чемпионата мира. После своего этапа действующий чемпион мира в спринте подтвердил свое решение не общаться с представителями СМИ до конца турнира.

"Нет, в команде это не обсуждалось. Зачем? У каждого своя жизнь, свое право. Он говорить не хочет, и это его право. Все на усмотрение ребят", - сказал Польховский.

Общение Логинова с журналистами возможно только в случае завоевания им медали, на официальной пресс-конференции.

На чемпионате мира последних двух лет Логинов также отказывался от общения со СМИ.

Турнир в Словении продлится до 21 февраля.