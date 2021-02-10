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Чемпионат мира по биатлону

Хованцев надеется, что смешанная эстафета на ЧМ станет для Логинова разгоняющим стартом

По мнению бывшего тренера сборной России, в первой гонке биатлонисту не хватало скорости

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев надеется, что стартовая гонка на чемпионате мира в Словении станет разгоняющей для лидера команды Александра Логинова. Об этом Хованцев сказал ТАСС.

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В среду российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место в смешанной эстафете, отстав от победивших норвежцев более чем на две минуты.

"Если говорить про индивидуальные гонки, то в прошлом году Саша Логинов при меньших ошибках конкурентов мог показывать высокий результат. В этом году скорость не та, - сказал Хованцев. - Дай бог, чтобы эта гонка была разгоняющей, как в прошлом году, и дальше он начал также хорошо выступать".

На прошлогоднем чемпионате мира в Италии Логинов был первым в спринте на 10 км, а также бронзовым призером в гонке преследования.

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