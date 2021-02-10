Победитель Лиги чемпионов Яя Туре вошел в тренерский штаб донецкого "Олимпика"

ТАСС, 10 февраля. Бывший игрок сборной Кот-д'Ивуара Яя Туре стал ассистентом главного тренера украинского футбольного клуба "Олимпик" (Донецк). Об этом сообщает пресс-служба команды.

37-летний Туре будет помогать главному тренеру Игорю Климовскому, соглашение рассчитано до лета 2021 года. С 2003 по 2005 год ивуариец представлял донецкий "Металлург". Клуб был расформирован в 2015 году.

"Я начинал свою профессиональную карьеру в Донецке, сейчас я здесь, чтобы начать уже свой тренерский путь. Конечно, я понимаю, что "Олимпик" - это не "Металлург", но я хорошо запомнил, насколько доброжелательные и открытые люди были в Донецке, мне очень импонирует местный менталитет. При этом я уверен, что и сам смогу быть полезен для футболистов "Олимпика" как профессионал и старший товарищ: где-то что-то подсказать, поделиться своими знаниями и видением футбола. Я полон энтузиазма к работе и мотивирован учиться, чтобы вырасти в хорошего тренера", - сказал Туре.

Помимо "Металлурга" Туре выступал за бельгийский "Беверен", греческий "Олимпиакос", "Монако", испанскую "Барселону", английский "Манчестер Сити" и китайский "Циндао Хайню". В составе "Манчестер Сити" он трижды выигрывал чемпионат Англии (2011/12, 2013/14, 2017/18), по одному разу становился победителем Кубка (2010/11) и Суперкубка (2012) Англии. Вместе с "Барселоной" он дважды побеждал в чемпионате Испании (2008/09, 2009/10), становился обладателем кубка и суперкубка страны, а также выигрывал Лигу чемпионов (2008/09), Суперкубок УЕФА (2009) и клубный чемпионат мира (2009). Также во время выступления за "Олимпиакос" он стал победителем чемпионата Греции (2005/06).

В составе сборной Кот-д'Ивуара он становился обладателем Кубка африканских наций (2015), всего за национальную команду он провел 97 матчей в разных турнирах, забив 19 голов.