Футболист "Фиорентины" Кокорин будет готов сыграть в следующем матче

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Российский форвард итальянского футбольного клуба "Фиорентина" Александр Кокорин будет готов к ближайшему матчу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе команды из Флоренции.

Ранее портал "РБ-Спорт" сообщил, что Кокорин досрочно покинул тренировочное занятие.

"Все в порядке. Кокорин только что закончил тренировку, он будет доступен к следующему матчу", - сообщили в пресс-службе.

Ближайший матч "Фиорентина" проведет на выезде в рамках чемпионата страны против "Сампдории" 14 февраля. В турнирной таблице команда располагается на 15-й строчке, имея в активе 22 очка в 21 игре.

Кокорин впервые сыграл за "Фиорентину" 5 февраля в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера". Российский нападающий появился на поле на 74-й минуте и за отведенное время не смог отметиться результативными действиями. Его команда потерпела поражение со счетом 0:2.