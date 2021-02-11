Сборная России стартует на третьем этапе Евротура - Шведских хоккейных играх

ТАСС, 11 февраля. Сборная России по хоккею в первом матче Шведских игр в четверг сыграет с командой Финляндии. В субботу российские хоккеисты встретятся со шведами, а в воскресенье - с чехами. После двух первых этапов Евротура сборная России занимает первое место в общей таблице турнира. Россияне выиграли все шесть матчей и набрали 16 очков из 18 возможных. Оба раза самым тяжелым соперником для российской команды становилась сборная Швеции. Российские хоккеисты дважды обыграли шведов только в серии послематчевых буллитов.

На эту тему Ларионов может войти в тренерский штаб сборной России на чемпионате мира по хоккею

Второе место в таблице занимает команда Чехии (9 очков), третьими идут финны (6) четвертыми - шведы (5). Три победы в основное время гарантируют сборной России первое место по итогам Евротура перед последним этапом, который пройдет в Чехии в начале мая. Шведские игры станут предпоследним турниром перед чемпионатом мира, который пройдет с 21 мая по 6 июня в Риге. Соревнования пройдут в городе Мальмё в формате "пузыря". В отличие от Кубка Карьяла и Кубка Первого канала, где зрители допускались только на матчи с участием хозяев турнира, Шведские игры полностью пройдут без зрителей. Исполнять обязанности главного тренера сборной России, как и на Кубке Карьяла, будет главный тренер молодежной сборной Игорь Ларионов. На Кубке Первого канала игрой российской команды руководил ее главный тренер Валерий Брагин. Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР), глава штаба национальной сборной Роман Ротенберг не исключил, что Ларионов может войти в тренерский штаб Брагина на чемпионате мира. "Какие-то решения по чемпионату мира мы будем принимать уже перед турниром. То, что это [включение Ларионова в штаб Брагина] возможно, - да, все возможно", - сказал Ротенберг на пресс-конференции перед Шведскими играми. Восемь игроков молодежной сборной сыграют в Евротуре Состав российской сборной на Шведские игры далек от оптимального и того, что был на Кубке Первого канала. В команду вошли восемь хоккеистов, выступавших под руководством Ларионова на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 20 лет) 2021 года, где россияне заняли четвертое место. Это вратарь Ярослав Аскаров, защитники Шакир Мухамадуллин, Кирилл Кирсанов, Семен Чистяков, нападающие Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин и Захар Бардаков.

На эту тему Ларионов возглавит сборную России по хоккею на этапе Евротура в Швеции

Полностью состав сборной России на третий этап Евротура - Шведские хоккейные игры - выглядит следующим образом: вратари - Александр Самонов, Ярослав Аскаров (оба - СКА), Даниил Тарасов ("Салават Юлаев"); защитники - Шакир Мухамадуллин, Александр Алексеев (оба - "Салават Юлаев"), Даниил Журавлев ("Ак Барс"), Даниил Мисюль ("Локомотив"), Даниил Пыленков ("Витязь"), Артем Минулин ("Металлург"), Кирилл Кирсанов (СКА), Сергей Зборовский ("Автомобилист"), Семен Чистяков ("Авангард"), Марсель Ибрагимов (ЦСКА); нападающие - Иван Чехович, Дамир Жафяров (оба - "Торпедо"), Павел Красковский, Николай Коваленко (оба - "Локомотив"), Марат Хуснутдинов, Максим Грошев, Василий Подколзин, Никита Чибриков (все - СКА), Виталий Кравцов ("Трактор"), Сергей Шмелев, Герман Рубцов (оба - "Сочи"), Захар Бардаков, Данила Моисеев (оба - "Витязь"), Владимир Бутузов ("Амур"), Максим Соркин (ЦСКА). "С рядом игроков мы работали на молодежном чемпионате мира, это помогает в работе, но это не главное. У нас в команде собраны хорошие игроки, кто-то из них забил по 20 голов в КХЛ, есть сплав молодости и опыта. У нас новый турнир, а задача у нас всегда одна - выиграть следующий матч. Надевая свитер сборной России, ты понимаешь, какая у тебя ответственность перед всеми, кто на тебя смотрит", - сказал Ларионов.

На эту тему Хоккеист Моисеев заменит Галимова в составе сборной России на этапе Евротура в Швеции