"Аталанта" обыграла "Наполи" и вышла в финал Кубка Италии. Миранчук остался в запасе

ТАСС, 11 февраля. "Аталанта" дома переиграла "Наполи" в ответном матче полуфинала Кубка Италии по футболу. Встреча завершилась со счетом 3:1.

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В составе победителей мячи забили Дуван Сапата (10-я минута) и Маттео Пессина (16, 78), у проигравших отличился Ирвинг Лосано (53).

Российский полузащитник хозяев Алексей Миранчук вошел в заявку на матч, но не вышел на поле.

Первый матч полуфинала, прошедший в Неаполе, завершился со счетом 0:0.

В финале турнира "Аталанта" сыграет с туринским "Ювентусом", который ранее прошел "Интер" (2:1; 0:0). Решающий матч пройдет 19 мая в Милане.

"Ювентус" чаще всех побеждал в кубке страны - 13 раз, еще шесть раз клуб проигрывал в финале. "Аталанта" вышла в финал в четвертый раз, клуб из Бергамо завоевал трофей однажды (1963).