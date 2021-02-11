Неймар получил повреждение за неделю до матча Лиги чемпионов против "Барселоны"

В ночь на четверг ПСЖ на выезде обыграл "Кан" со счетом 1:0. На 55-й минуте 29-летний бразилец, выведший команду на поле с капитанской повязкой, в результате фола соперника получил травму ноги. Ему была оказана медицинская помощь, через несколько минут он был заменен на Килиана Мбаппе. Бразилец покинул поле и напрямую отправился в раздевалку, держась за бедро.

16 февраля ПСЖ проведет гостевой матч 1/8 финала Лиги чемпионов против испанской "Барселоны", в составе которой ранее выступал Неймар. На данный момент подробности о повреждении бразильца неизвестны.

Неймар перешел в ПСЖ из испанской "Барселоны" в 2017 году за рекордные €222 млн. В составе французского клуба Неймар трижды стал чемпионом Франции, по два раза стал победителем Кубка Франции и Кубка лиги, один раз выиграл Суперкубок Франции. В минувшем сезоне ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов, где уступил германской "Баварии" (0:1).