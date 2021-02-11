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НХЛ

Хоккеист "Вегаса" Носек узнал о заражении коронавирусом во время матча против "Анахайма"

Встреча состоялась в среду. В пятницу соперники должны провести еще один матч, решение по нему будет принято по результатам дополнительного тестирования

ТАСС, 11 февраля. Чешский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Томаш Носек узнал о положительном результате теста на коронавирус во время матча регулярного чемпионата против "Анахайма" в среду. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Носек провел на льду 9 минут 5 секунд в течение двух периодов и не вышел на третий. Он играл в четвертом звене вместе с Райаном Ривзом, который провел на площадке 8 минут 36 секунд, и Уильямом Каррье (9 минут 9 секунд).

Пресс-служба НХЛ отметила, что после получения информации о положительном результате теста "Вегас" немедленно убрал из состава Носека и изолировал его от партнеров. Сообщается, что клуб начал работу по определению тех, кто находился в близком контакте с зараженным. Носек помещен в список игроков лиги, которые не могут принимать участие в матчах по условиям протокола о COVID-19.

Решение о проведении игры НХЛ "Вегас" - "Анахайм" в пятницу будет принято после дополнительного тестирования представителей обеих команд.

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