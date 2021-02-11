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Australian Open

Кузнецова завершила борьбу на Australian Open во втором круге

Россиянка в трех сетах уступила 12-й ракетке мира Белинде Бенчич из Швейцарии
Светлана Кузнецова EPA-EFE/DAVE HUNT
Описание
Светлана Кузнецова
© EPA-EFE/DAVE HUNT

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Светлана Кузнецова уступила швейцарке Белинде Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира. Между второй и третьей партиями Бенчич брала медицинский перерыв. Соперницы встретились шестой раз, 23-летняя швейцарка выиграла четвертый матч. В третьем круге имеющая 11-й номер посева Бенчич сыграет с Элизе Мертенс (Бельгия, 18).

Кузнецовой 35 лет, она занимает 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009). Кузнецова на Australian Open ни разу не проходила дальше четвертьфинала. В прошлом году она уступила во втором круге.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Теги
Australian OpenКузнецова, Светлана Александровна
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