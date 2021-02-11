Кузнецова завершила борьбу на Australian Open во втором круге

ТАСС, 11 февраля. Россиянка Светлана Кузнецова уступила швейцарке Белинде Бенчич во втором круге Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open).

Встреча завершилась со счетом 7:5, 2:6, 6:4 в пользу 12-й ракетки мира. Между второй и третьей партиями Бенчич брала медицинский перерыв. Соперницы встретились шестой раз, 23-летняя швейцарка выиграла четвертый матч. В третьем круге имеющая 11-й номер посева Бенчич сыграет с Элизе Мертенс (Бельгия, 18).

Кузнецовой 35 лет, она занимает 37-ю строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). В ее активе 18 побед на турнирах под эгидой WTA, она два раза выигрывала турниры серии Большого шлема: Открытый чемпионат США (2004) и Открытый чемпионат Франции (2009). Кузнецова на Australian Open ни разу не проходила дальше четвертьфинала. В прошлом году она уступила во втором круге.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).