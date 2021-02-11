СМИ: новым главой оргкомитета Игр в Токио станет мэр Олимпийской деревни Кавабути

ТОКИО, 11 февраля. /ТАСС/. Новым главой организационного комитета Олимпийских игр в Токио после отставки Ёсиро Мори станет мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути. Об этом сообщил в четверг телеканал Ти-би-эс.

Кавабути 84 года. Он бывший футболист и в настоящее время занимает пост советника в Японской футбольной ассоциации.

О грядущей отставке Мори ранее сообщил телеканал "Фудзи". В пятницу должно пройти заседание исполнительного совета оргкомитета "Токио-2020". На нем, скорее всего, и будет принято это решение.

Мори оказался в центре скандала из-за своих слов о том, что увеличение числа женщин в спортивных комитетах и федерациях приводит к затягиванию их заседаний. Он объяснил это тем, что женщины, по его мнению, выступают слишком долго и каждая из них считает необходимым что-то сказать. Впоследствии глава оргкомитета извинился за свои высказывания, однако в отставку сразу подавать не стал.

Главу оргкомитета уже осудил ряд политиков и компаний-спонсоров Игр, включая Toyota ("Тойота"). Оппозиционные партии Японии также намерены совместно требовать от правительства в кратчайшие сроки решить вопрос с отставкой Мори. Кроме того, от своей работы в знак протеста отказались порядка 500 волонтеров и участников эстафеты олимпийского огня.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года, но из-за пандемии соревнования были перенесены на год и состоятся в период с 23 июля по 8 августа 2021 года. При этом название Игр "Токио-2020" сохранено.