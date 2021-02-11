Победитель Australian Open - 2020 Кенин завершила борьбу во втором круге

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 35-летней Канепи. В третьем круге эстонка сыграет с хорваткой Донной Векич (28-й номер посева).

Кенин родилась в Москве. 22-летняя спортсменка занимает четвертую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), под тем же номером она была посеяна на турнире. Помимо победы на Открытом чемпионате Австралии - 2020, в прошлом сезоне она дошла до финала Открытого чемпионата Франции. В ее активе пять титулов на турнирах под эгидой WTA.

Открытый чемпионат Австралии завершится 21 февраля.