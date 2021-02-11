В Катаре планируют открыть три стадиона ЧМ по футболу до конца 2021 года

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Игры турнира пройдут в пяти городах на восьми стадионах. На данный момент введены в эксплуатацию стадионы "Халифа", "Аль Джануб", "Ахмад бин Али" и "Эдьюкейшн Сити". На последнем 11 февраля состоятся матч за третье место и финал клубного чемпионата мира.

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Верховный комитет по проведению и наследию чемпионата мира - 2022 по футболу в Катаре планирует открыть до конца нынешнего года стадионы "Аль Байт", "Аль Тумама" и "Рас Абу Абуд". Об этом ТАСС сообщила исполнительный директор по коммуникациям комитета Фатма Аль-Наими.

Осталось меньше двух лет: как Катар готовится к чемпионату мира по футболу

"Мы довольны темпами подготовки к чемпионату мира в Катаре - первому подобному турниру, который пройдет на Ближнем Востоке и в арабском мире, - сказала Аль-Наими. - Все идет по плану, уже готово более 90% всей инфраструктуры. Четыре стадиона полностью функционируют - "Халифа", "Аль Джануб", "Ахмад бин Али" и "Эдьюкейшн Сити". Пятый стадион ЧМ-2022 - "Аль Байт" - тоже построен и готов к открытию, которое произойдет в ближайшие месяцы; эта наша вторая по величине арена, она вмещает 60 тыс. зрителей, здесь пройдет матч открытия турнира, в котором сыграет сборная Катара".

"В 2021 году будут открыты еще два стадиона - "Аль Тумама" и "Рас Абу Абуд", - отметила исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию мирового первенства. - Строительство стадиона "Лусаил", самой большой арены ЧМ-2022, вмещающей 80 тыс. зрителей, тоже идет по плану и будет завершено задолго до начала турнира. Мы планируем, что Арабский кубок (турнир под эгидой Международной федерации футбола - прим. ТАСС), который состоится в Катаре в декабре (с 1 по 18 декабря 2021 года), пройдет уже на семи из восьми стадионах ЧМ-2022. Этот турнир, а также клубный чемпионат мира - это прекрасная возможность протестировать инфраструктуру ЧМ-2022, проверить наши операционные планы и взаимодействовать с болельщиками в Катаре и во всем мире".

В Арабском кубке примут участие 22 команды. От Азиатской конфедерации футбола в нем примут участие сборные Катара, Бахрейна, Ирака, Иордании, Кувейта, Ливана, Омана, Палестины, Саудовской Аравии, Сирии, ОАЭ и Йемена. От Африканской конфедерации футбола - команды Алжира, Джибути, Египта, Коморских островов, Ливии, Мавритании, Марокко, Сомали, Судана и Туниса.

Отборочный турнир ЧМ-2022 в Европе

В европейском отборочном турнире на чемпионат мира - 2022 примут участие рекордные 55 сборных. Они будут разбиты на 10 групп: пять по шесть сборных и пять по пять. В каждой группе все команды проведут двухкруговой турнир с матчами дома и на выезде, напрямую в финальную часть чемпионата выйдут только победители групп. Занявшие вторые места в группах команды, а также две лучшие сборные из числа не занявших первое или второе место в отборочной группе, победившие в своих группах Лиги наций, попадут в плей-офф.

Второй раунд будет состоять из трех путей по четыре команды в каждом. В каждом пути будут сыграны полуфиналы и финал. Три победителя отберутся в финальную часть чемпионата мира. В финальной части мирового первенства 2022 года выступят 13 европейских сборных.

В отборе за право сыграть на мировом первенстве сборная России сыграет в группе с командами Хорватии, Словакии, Словении, Кипра и Мальты. Команда под руководством Станислава Черчесова начнет выступление в отборочном турнире к ЧМ-2022 в марте.