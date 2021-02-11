Кафу назвал плюсом для российского футбола переходы Миранчука и Кокорина в клубы из Италии

Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года, выступавший за "Спартак" Кокорин стал игроком "Фиорентины" в конце января.

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Переходы полузащитника Алексея Миранчука и нападающего Александра Кокорина в итальянские клубы "Аталанта" и "Фиорентина" соответственно является плюсом для всего российского футбола. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, бывший защитник итальянских "Ромы" и "Милана" Кафу.

"То, что Кокорин и Миранчук играют в Италии, прежде всего говорит об их высоком уровне, так как в Италии очень серьезная конкуренция, нужна хорошая физическая подготовка, - сказал Кафу. - Как бы не сложилась их карьера, они сейчас получают прекрасный опыт, играют в топ-чемпионате. Это хорошо для сборной и в целом для развития и восприятия российского футбола. В лучших европейских лигах было много футболистов из России, в том числе в Италии, хорошо, что эта тенденция сохраняется".

Миранчук провел в составе "Аталанты" 16 матчей в разных турнирах, забив в них четыре мяча, по итогам января он был признан игроком месяца в клубе. Кокорин дебютировал за "Фиорентину" в ночь на 6 февраля, проведя 20 минут в матче 21-го тура чемпионата Италии против миланского "Интера" (0:2).

После 21 тура "Аталанта" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 37 очков. Отставание от занимающего первую строчку "Милана" составляет 12 очков. "Фиорентина" располагается на 15-й позиции (22 очка). В 22-м туре команды Миранчука и Кокорина 14 февраля на выезде сыграют против "Кальяри" и "Сампдории" соответственно.