Около пяти тысяч туристов ожидается на молодежном чемпионате мира по хоккею в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 11 февраля. /ТАСС/. Организаторы молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года в Новосибирске ожидают около пяти тысяч туристов во время проведения турнира. Властями подготовлен реестр из 180 объектов размещения с номерным фондом более пяти тысяч мест, сообщили ТАСС в исполнительной дирекции МЧМ-2023.

Матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города. Также к чемпионату планируется возвести новую станцию метро "Спортивная", которая сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.

"В связи с тем, что Новосибирск в 2022 году станет "Новогодней столицей России", а также основываясь на данных молодежного чемпионата мира 2013 года в Уфе, можно ориентироваться на цифру около пяти тысяч человек", - сообщили в дирекции.

Сообщается, что для размещения всех гостей чемпионата организаторы провели аудит гостиничного комплекса Новосибирска, по итогам которого был составлен реестр, включающий в себя более 180 объектов размещения с общим номерным фондом более пяти тысяч. В итоге были определены 28 гостиниц для пребывания разных клиентских групп чемпионата, среди них один пятизвездочный отель, 14 четырехзвездочных гостиничных комплексов и 13 трехзвездочных гостиниц.

Все они, по данным организаторов, соответствуют требованиям доступности для людей с ограниченными возможностями. "Также в стадии строительства находятся несколько объектов размещения. На текущий момент мы можем утверждать, что номерного фонда гостиниц города Новосибирска будет достаточно для размещения туристов и гостей первенства", - добавили в дирекции.

Как сообщалось ранее, в городе ведется реконструкция гостиницы "Турист" - старейшего долгостроя Новосибирска. Ее планируется завершить к началу проведения молодежного чемпионата мира.