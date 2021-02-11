Двукратный чемпион мира Кафу назвал великолепными стадионы ЧМ-2018 в России

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российские стадионы, принимавшие матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, - великолепные, атмосфера на них была незабываемой. Такое мнение ТАСС высказал двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии, посол верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 Кафу.

Осталось меньше двух лет: как Катар готовится к чемпионату мира по футболу

"Стадионы в России были великолепны, но то, что я точно никогда не забуду, так это атмосферу на них, - сказал Кафу. - Это было потрясающе, настоящий праздник футбола, где бы я не был, в какой бы город не приехал. Стадионы в Катаре - особая история, так как это не просто футбольные арены, а многофункциональные сооружения, целые социальные кластеры. Это связано с детальной концепцией наследия чемпионата мира, после турнира вместимость стадионов частично сократят, часть кресел передадут другим странам или на другие спортивные объекты, а инфраструктуру арен преобразуют в гостиницы, школы, поликлиники, торговые центры".

"Все это будет служить местным сообществам еще долгое время после ЧМ-2022. На меня особое впечатление всегда производил стадион "Эдьюкейшн Сити", который находится в центре студенческого городка в Дохе, где построено множество университетов и других учебных и научных учреждений. Здесь, кстати, пройдет финал клубного чемпионата мира", - добавил двукратный чемпион мира.

"В финале клубного чемпионата мира возможно все"

В четверг в Катаре состоится финал клубного чемпионата мира. Игра между германской "Баварией" и мексиканским клубом "Тигрес" пройдет в Эр-Райяне на стадионе "Эдьюкейшн Сити", который в следующем году станет одной из восьми арен чемпионата мира.

"Бавария", пожалуй, лучшая команда Европы за последние несколько лет. Но если ее соперник, мне бы хотелось, конечно, чтобы это был "Палмейрас", но в финал вышел мексиканский "Тигрес", настроится на игру, как на последний бой, то все возможно. "Тигрес", кстати, это первая команда из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна, добравшаяся до финала. Почему бы им не сделать еще один шаг", - отметил собеседник агентства.

Кафу в качестве игрока становился победителем клубного чемпионата мира в составе итальянского "Милана" в 2007 году. В 1992 и 1993 годах в составе бразильского "Сан-Паулу" он выигрывал Межконтинентальный кубок, который признается Международной федерацией футбола (ФИФА) предтечей клубного чемпионата мира.