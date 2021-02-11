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Лыжня России

Матыцин уверен, что "Лыжня России" останется традиционным масштабным событием

Соревнования пройдут 13 февраля
Министр спорта России Олег Матыцин Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Министр спорта России Олег Матыцин
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. "Лыжня России" продолжит оставаться традиционным масштабным мероприятием и будет набирать темп. Такое мнение на пресс-конференции в ТАСС выразил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Лыжня России" пройдет 13 февраля. "Центральной площадкой будет олимпийский центр "Планерная" в Московской области. Рад бы был по всем регионам проверить качество лыжни, но учитывая опыт проведения, как рьяно вовлечена Федерация лыжных гонок России, никаких проблем не возникнет, несмотря на сложные в некоторых регионах погодные условия", - сказал Матыцин.

"Лыжня России" является традиционным масштабным мероприятием, и я уверен, что она будет продолжать таковой оставаться. Конечно же, для нас важна Стратегия развития физкультуры и спорта до 2030 года - ключевым фактом ее реализации является вовлечение людей к занятиям спорта, уверен, "Лыжня России" будет набирать темп, и все больше любителей будет вовлечено в этот красивый вид спорта", - добавил министр спорта РФ.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире.

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Матыцин, Олег ВасильевичЛыжня России
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