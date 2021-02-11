Около 10 тысяч человек выйдут на центральный старт "Лыжни России" в Московской области

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Участниками центрального старта "Лыжни России" в Московской области станут порядка 10 тысяч человек. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

"В этом году ничего не мешает выходить на трассы, трассы переполнены любителями лыжных гонок. Пандемия внесла коррективы в нашу жизнь, люди соскучились по активному времяпрепровождению, - отметил Терюшков. - Мы создали большое количество трасс, в 55 муниципальных образованиях. Гордимся лыжной трассой Ларисы Лазутиной в Одинцове, в Головине, где тренируются наши профессиональные спортсмены, в Красногорске, Лыткарине, в Сергиевом Посаде, где у нас трасса Александра Легкова".

"Московская область всегда была в авангарде тех, кто занимается лыжными видами спорта - почти пять тысяч человек под руководством 186 тренеров готовят будущую спортивную доблесть нашей страны в 41 отделении. Мы традиционно входим в топ-5 по числу кандидатов в состав национальной сборной по лыжным гонкам. Ожидается, что на центральный старт "Лыжни России" выйдут порядка 10 тысяч человек, возраст участников - от 9 до 74 лет", - добавил Терюшков.