"Лыжня России" в Красноярском крае будет посвящена врачам

"Лыжня России" пройдет 13 февраля. В Красноярском крае организаторы мероприятия решили посвятить гонку врачам.

"Минспорт не планировал регистрацию [на гонку] отдельно врачей, они проявили себя, совершая ежедневный подвиг, - сказал Матыцин. - Даже если официально нигде не демонстрируется, что некоторые гонки будут посвящены врачам, в Красноярском крае такая гонка точно состоится. Все ежедневно благодарны врачам, и "Лыжня России" еще раз продемонстрирует нашу признательность за их труд и самоотверженное поведение. Каждый житель в душе будет сохранять эту благодарность".