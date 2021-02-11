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Лыжня России

"Лыжня России" в Красноярском крае будет посвящена врачам

Соревнования пройдут 13 февраля

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Гонка "Лыжня России" в Красноярском крае будет посвящена врачам. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил министр спорта РФ Олег Матыцин.

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"Лыжня России" пройдет 13 февраля. В Красноярском крае организаторы мероприятия решили посвятить гонку врачам.

"Минспорт не планировал регистрацию [на гонку] отдельно врачей, они проявили себя, совершая ежедневный подвиг, - сказал Матыцин. - Даже если официально нигде не демонстрируется, что некоторые гонки будут посвящены врачам, в Красноярском крае такая гонка точно состоится. Все ежедневно благодарны врачам, и "Лыжня России" еще раз продемонстрирует нашу признательность за их труд и самоотверженное поведение. Каждый житель в душе будет сохранять эту благодарность".

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