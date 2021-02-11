В Катаре назвали ЧМ-2018 по футболу исключительным во всех отношениях

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Прошедший в России чемпионат мира по футболу 2018 года был исключительным во всех отношениях. Такое мнение ТАСС высказала исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 в Катаре Фатма Аль-Наими.

Исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022 отметила, что катарская сторона до сих пор тесно общается с различными российскими учреждениями по самым разным вопросам, связанным с подготовкой к турниру. Одной из таких тем является паспорт болельщика (Fan ID) - нововведение России как организатора Кубка конфедераций - 2017 и чемпионата мира - 2018. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен был получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика давал право бесплатного проезда между городами, где проходили матчи мирового первенства, а также на городском общественном транспорте, пригородных электричках и аэроэкспрессах, а для иностранных граждан - безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира.

"ЧМ-2018 был исключительным во всех отношениях: сопровождение и сервисы для команд и делегаций, организация в дни матчей, логистика, безопасность, тренировки, работа СМИ - все работало слаженно и безупречно, - сказала Аль-Наими. - Для болельщиков это был прекрасный опыт, они увидели отличный футбол. Естественно, мы хотим применить эти лучшие практики и для турнира в Катаре, чтобы органично вписать их в наш уникальный компактный формат. Официальная делегация верховного комитета, в которую входило более 180 человек, была в России, чтобы учиться, перенимать опыт и накапливать знания для подготовки к ЧМ-2022".

"Проект Fan ID оказался очень полезен для болельщиков, оргкомитета и Международной федерации футбола (ФИФА) во многих отношениях - от удобного въезда в Россию и безопасности до комфортного передвижения внутри страны, доступа на культурные мероприятия и, конечно, похода на матчи. Болельщики восхищались своими Fan ID, многие, с кем я общалась, говорили, что оставят их как дорогой сердцу сувенир на долгую память. Мы тоже рассматриваем такой проект, который можно реализовать в наших условиях и с учетом нашего компактного формата чемпионата мира", - отметила собеседница агентства.

"Чемпионаты мира 2018 и 2022 годов схожи и тем, что сталкиваются со многими похожими вызовами, когда речь заходит о восприятии самого турнира и страны-хозяйки, - продолжила она. - ЧМ-2018 и на поле, и за его пределами превзошел ожидания очень многих людей и был отличным ответом всем критикам. Турнир открыл всему миру Россию и ее жителей, разрушил существующие стереотипы. Мы надеемся, что ЧМ-2022 сделает то же самое для Катара, Ближнего Востока и всего арабского мира - целого региона, который часто окружает непонимание и неверные представления; мы с нетерпением ждем весь мир, также, как ждала Россия в 2018 году, и надеемся, что проведем турнир, который будет соответствовать самым высоким стандартам и тому, что мы увидели в 2018 году".

Влияние пандемии коронавируса на подготовку к ЧМ-2022

Аль-Наими отметила, что подготовка и строительство объектов к чемпионату миру идет по плану и в соответствии с изначальным бюджетом, несмотря на пандемию. "Нам удалось минимизировать влияние пандемии благодаря рекомендациям Минздрава Катара, в соответствии с которыми департамент верховного комитета, отвечающий за безопасность, здоровье и благополучие всех рабочих, задействованных в строительстве объектов ЧМ-2022, принял все необходимые меры. Конечно, как и любая другая организация в мире, мы должны были адаптироваться к новым условиям и сумели с самого начала разработать стратегию и внедрить протоколы для предотвращения распространения вируса среди рабочих", - сказала она.

"Такой проактивный подход сыграл ключевую роль: мы обеспечили безопасность рабочих и сохранили темпы подготовки, влияние пандемии на скорость строительства оказалось минимальным, а общий график вообще не изменился", - резюмировала исполнительный директор по коммуникациям верховного комитета по проведению и наследию ЧМ-2022.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Игры турнира пройдут в пяти городах на восьми стадионах.