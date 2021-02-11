Юрий Семин обеспокоен малым количеством игрового времени Миранчука в "Аталанте"

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Малое количество игрового времени российского полузащитника Алексея Миранчука в итальянском футбольном клубе "Аталанта" вызывает беспокойство. Такое мнение ТАСС высказал тренер Юрий Семин, работавший с игроком в московском "Локомотиве".

"Аталанта" в ночь на четверг вышла в финал Кубка Италии, обыграв "Наполи" во втором матче 1/2 финала (3:1, первая игра - 0:0). Миранчук попал в заявку на игру, но не появился на поле.

"У тренера были свои основания [для того, чтобы Миранчук не появился на поле], - сказал Семин. - Конечно, ждал, что он сыграет. Леша мало времени играет. Беспокоит, что у него мало игровой практики".

"Тренер каждый день видит его, определяет его состояние. Видимо, какие-то основания не ставить Миранчука у него есть", - добавил собеседник агентства.

В финале Кубка Италии "Аталанта" 19 мая сыграет с туринским "Ювентусом". Встреча пройдет в Милане на стадионе "Сан-Сиро". На вопрос о перспективах команды из Бергамо в этой игре Семин сказал: "Кубок есть кубок, предсказать заранее ничего невозможно".

Миранчук перешел из "Локомотива" в "Аталанту" в сентябре 2020 года. В составе новой команды он за это время принял участие в 16 матчах во всех турнирах, забив четыре мяча; по итогам января он был признан игроком месяца в клубе. В чемпионате Италии "Аталанта" после 21 тура занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 37 очков; отставание от идущего первым "Милана" составляет 12 очков. В 22-м туре команда Миранчука 14 февраля на выезде сыграет против "Кальяри".