Одна из дистанций "Лыжни России" в Новосибирске будет посвящена молодежному ЧМ по хоккею

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Специальную дистанцию длиной 2 023 метра, посвященную проведению в Новосибирске молодежного чемпионата мира по хоккею, создали в городе в рамках проведения "Лыжни России". Всего в массовом старте примут участие около 20 тыс. новосибирцев, сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов.

Матчи турнира пройдут с 26 декабря 2022 года по 5 января 2023 года на новой хоккейной арене, строящейся сейчас на левобережье города.

"В этом году мы сделали дистанцию 2 023 метра. Она позиционирует предстоящий в 2023 году молодежный чемпионат мира по хоккею, который состоится на территории города Новосибирска", - сказал Ахапов, добавив, что чемпионат является важным событием для региона.

Он добавил, что в Новосибирске массовый забег стартует от лыжной базы Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН в Академгородке. Всего в "Лыжне России" примут участие около 20 тыс. жителей региона. Для самых маленьких лыжников будет также организована специальная дистанция.

"Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года и является самым масштабным по количеству участников и географическому охвату зимним спортивным мероприятием в мире. Более 1,5 млн человек примут участие в гонке в 2021 году. "Лыжня России" пройдет 13 февраля. Центральной площадкой мероприятия станет олимпийский центр "Планерная" в Московской области.