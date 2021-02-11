Матыцин надеется, что российские биатлонисты еще порадуют болельщиков на чемпионате мира

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что российским биатлонистам рано посыпать голову пеплом после неудачного старта на чемпионате мира, он надеется, что команда еще подарит радость побед своим болельщикам. Об этом министр заявил ТАСС.

В среду российская команда в составе Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла девятое место в смешанной эстафете, отстав от победивших норвежцев более чем на две минуты. Миронова на своем этапе ушла на два штрафных круга.

"Чемпионат мира только начинается, рано посыпать пеплом голову - это спорт. Будем надеяться, что победные моменты тоже появятся. Я знаю, что проделан большой объем работы тренерами и спортсменами в очень непростых условиях со значительными ограничениями по регламентам, - отметил Матыцин. - Надеюсь, что следующие старты еще принесут радость болельщикам и спортсменам".

Чемпионат мира продолжится мужским спринтом на 10 км 12 февраля.