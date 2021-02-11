В IBU пояснили запрет на публикацию российскими биатлонистами флага страны в соцсетях

БЛЕД /Словения/, 11 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Российским биатлонистам запрещено размещать в социальных сетях государственные символы страны только в том случае, если публикация имеет отношение к чемпионату мира в Поклюке. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Международного союза биатлонистов (IBU) Никлас Карлссон.

Отказаться от использования государственных символов и гимна страны на чемпионате мира российскую команду обязывают санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые вступили в силу в декабре прошлого года. О запрете на публикацию в соцсетях государственных символов страны IBU сообщил во вторник. Союз биатлонистов России (СБР) указывал на отсутствие такого правила.

"Приведу пример, - сказал Карлссон. - Александр Логинов в прошлом году отлично выступил в Антхольце, там он отпраздновал победу под российским флагом. Если в своей социальной сети он захочет напомнить о том успехе, который он, возможно, считает одним из главных в своей жизни, то может разместить фото с флагом. Запрет на использование российского флага распространяется только на событие, на котором мы находимся".

"Появление такой публикации мы расценили бы нарушением. Что касается изображений, которые были седланы до чемпионата мира или в прошлых сезонах, то никто их не запрещает, тут сохраняется свобода слова. Нельзя активно использовать российский флаг или символику на этой площадке", - подчеркнул он.

Сборная на турнире выступает в статусе команды СБР, однако полное название национальной федерации запрещено, использовать можно только ее английскую аббревиатуру - RBU (Russian Biathlon Union).

Чемпионат мира продлится до 21 февраля. В среду в смешанной эстафете, которая открывала соревновательную программу, российские биатлонисты заняли девятое место.