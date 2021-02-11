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Кубок Первого канала по фигурному катанию

Матыцин: Кубок Первого канала способствует продвижению фигурного катания

Турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля
Министр спорта РФ Олег Матыцин Виталий Невар/ТАСС
Описание
Министр спорта РФ Олег Матыцин
© Виталий Невар/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Новый командный турнир "Кубок Первого канала по фигурному катанию" способствует продвижению этого вида спорта, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) выбрала верное направление к новым моделям соревнований. Таким мнением с ТАСС поделился министр спорта РФ Олег Матыцин.

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Турнир прошел в Москве с 5 по 7 февраля, в первый день состоялся прыжковый фестиваль, 6-7 февраля в короткой и произвольной программах соревновались две команды - "Красная машина" (капитан - Алина Загитова) и "Время первых" (капитан - Евгения Медведева). Победила команда Загитовой.

"Фигурное катание - один из самых любимых и популярных видов спорта в нашей стране. К сожалению, лично присутствовать не позволил график командировок, но я видел выступления по телевизору, - рассказал Матыцин. - Считаю, что такой формат способствует продвижению этого вида спорта, созданию современных моделей и позволяет спортсменам и тренерам подарить радость - на трибунах было много болельщиков".

Матыцин отметил, что мнения по поводу формата соревнований разнятся, но не это главное: "Я считаю, что ФФККР идет в абсолютно правильном направлении, предлагая новые формы соревнований. Мне кажется и тренеры, и спортсмены получили удовольствие. Кто-то был расстроен, мы знаем, но это спорт - победитель в нем всегда один".

Как ранее сообщила ТАСС руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвитова, турнир будет проводиться на регулярной основе.

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Матыцин, Олег ВасильевичКубок Первого канала по фигурному катанию
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