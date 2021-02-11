Переехавший из России в Белоруссию легкоатлет Волков допущен к международным стартам

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) допустила переехавшего из России в Белоруссию прыгуна с шестом Матвея Волкова до участия в международных соревнованиях. Как сообщил ТАСС отец и тренер спортсмена Константин Волков, турнир в польской Лодзи будет первым таким стартом для его сына.

29 февраля 2020 года в Москве Волков прыгнул на 5,50 метра и установил мировой рекорд для спортсменов своего возраста (до 16 лет). Легкоатлет попал в топ-лист World Athletics как российский атлет, поэтому после переезда и получения белорусского гражданства требовалось решение международной федерации при согласовании позиций двух национальных федераций (Белоруссии и России) о праве Волкова выступать на международных стартах за Белоруссию.

"World Athletics согласовала Матвею выступление на турнире в Лодзи в личном качестве, - сказал Волков-старший. - Официальное согласование перехода спортсмена в Белорусскую федерацию легкой атлетики будет принято в ближайшие дни. Проблема заключалась в том, что из-за пандемии международная федерация в течение двух месяцев не могла собрать панель, которая занимается вопросами перехода и смены спортивного гражданства. Но сейчас можно уже с уверенностью говорить, что на зимнем чемпионате Европы Матвей однозначно сможет выступать за Белоруссию в случае выполнения норматива или попадания в список 16 лучших прыгунов по результатам".

"Соответственно, и на Олимпийские игры в Токио спортсмен сможет поехать, если выполнит квалификационный норматив. Сейчас перед Матвеем стоит задача выполнить норматив для участия в европейском зимнем первенстве. До этого у него попросту не было возможности это сделать из-за отсутствия соперников высокого уровня на внутренних белорусских соревнованиях. Все три предыдущих старта являлись в сущности обычной тренировкой в присутствии зрителей, но в отсутствии конкуренции", - добавил собеседник ТАСС.

12 февраля в Лодзи пройдет турнир Orlen Cup, в котором примут участие многие ведущие спортсмены мира. В мужских прыжках с шестом заявлены олимпийский чемпион 2016 года бразилец Тиаго да Силва, двукратный чемпион мира Сэм Кендрикс из США, бронзовый призер ЧМ-2019 поляк Петр Лисек и его соотечественник чемпион мира 2011 года Павел Войцеховский. Зимний чемпионат Европы пройдет в польской Торуни с 4 по 7 марта.

Российские легкоатлеты из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в World Athletics с января 2020 года лишены возможности выступать на международных стартах даже в статусе нейтральных спортсменов.