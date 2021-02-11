Минспорт и Федерация хоккея России будут взаимодействовать в сфере цифровых сервисов

ТАСС, 11 февраля. Министерство спорта Российской Федерации и Федерация хоккея России (ФХР) договорились о взаимодействии в рамках внедрения информационных систем и цифровых сервисов в спортивной сфере. Об этом сообщается на сайте Минспорта.

В рамках поддержки национальной программы подготовки хоккеистов "Красная машина" ФХР с 2015 года внедряет и развивает информационную систему "Реестр ФХР", а также мобильное приложение "Красная машина. Тренер". Эти продукты включают в себя как методику подготовки хоккеистов в рамках детско-юношеского спорта, так и данные для учета спортсменов, тренеров, судей, соревнований и спортивных школ. Данный опыт и все разработки ФХР будут учтены в функционале Единой цифровой платформы ГИС "Физическая культура и спорт" (ГИС ФКиС), которую Минспорт планирует запустить в 2021 году в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Также планируется наладить взаимодействие между программными продуктами ФХР и региональными информационными системами в сфере физической культуры и спорта.

"Цифровые системы ФХР имеют высокую степень проработки. Мы договорились об эксперименте по обмену данными, которые содержатся в информационной системе ФХР, с прототипом модуля сбора статистической отчетности ГИС ФКиС. При успехе эксперимента мы сможем применить эти наработки в других видах спорта, во взаимодействии с различными спортивными федерациями и лигами", - сказал заместитель министра спорта, руководитель департамента цифровой трансформации Андрей Сельский.

"Мы рады, что диалог, начатый в декабре 2020 года, продолжается, и опыт цифровизации ФХР получает признание на федеральном уровне. Готовы продолжать сотрудничество для достижения общих целей цифровой трансформации, переходить на единые протоколы обмена данными между системами, делиться опытом внедрения в регионах", - отметил исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов.

Цифровая трансформация спорта является частью утвержденной в 2020 году стратегии развития физической культуры и спорта Российской Федерации до 2030 года ("Стратегии-2030").