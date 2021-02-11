"Тамбов" продолжит существование, если футболисты пойдут на сокращение зарплат

"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. 4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов".

"У нас пока не открыта заявка, потому что пока нет решения по нам, - сказал Худяков. - На протяжении двух дней в Тамбове была комиссия из РФС (Российского футбольного союза) и РПЛ, изучала финансовую составляющую нашего клуба. Сейчас будет приниматься решение о том, как нам помочь, как будем выходить из этого кризиса. Ситуация такая, что прежде, чем отвечать на вопросы, нужно понимание, что мы доиграем, и чтобы была открыта заявка, в течение пары дней на все эти вопросы будут ответы".

"Команда сейчас в Крымске, я за свой счет купил билеты, оплатил сбор, потому что у нас все счета заблокированы и деньги, которые будут поступать, могут идти только на погашение задолженности перед футболистами и персоналом. Оплатил, потому что понимаю, что команда должна готовиться, уже через 10 дней мы играем с "Локомотивом" в Кубке России. Если сейчас все решится, нужно, чтобы команда была более-менее готова. Пока решения о том, что все будет нормально, нет", - продолжил спортивный директор клуба.

Худяков заявил, что решение о будущем клуба должно быть принято до конца недели. "Сейчас в клубе арестованы счета - по налогам на 25 млн рублей, по зарплатам - 132 млн рублей, плюс долги по палате [по разрешению споров РФС] около 20 млн рублей. Чтобы сейчас стартовать, срочно нужно около 80 млн рублей - эти деньги нужны в ближайшие дни. 51 млн рублей РПЛ нам даст, если мы доиграем сезон до конца, но пока нет понимания, доиграем мы, или нет, все решится до конца недели", - подчеркнул собеседник агентства.

"Цель РФС и РПЛ заключается в том, чтобы по окончании сезона команда не обанкротилась и не исчезла с лица земли. Сейчас нужно, чтобы футболисты, административный и руководящий составы пошли на понижение зарплаты и реструктуризацию долга - если пойдут, клуб сохранится. Если не пойдут, будем сниматься и банкротиться", - резюмировал спортивный директор "Тамбова".

Турнирное положение "Тамбова"

"Тамбов" ушел на зимнюю паузу, занимая последнее, 16-е место в турнирной таблице премьер-лиги с 13 очками в активе. В чемпионате страны в нынешнем сезоне клубу осталось сыграть 11 матчей. Отставание от 12-го места, которое позволит команде по спортивному принципу сохранить место в РПЛ, составляет восемь очков.

Первый официальный матч в 2021 году у команды запланирован на 21 февраля - в этот день она в Москве должна сыграть с "Локомотивом" в 1/8 финала Бетсити Кубка России. В 20-м туре РПЛ "Тамбов" 26 февраля в Саранске примет волгоградский "Ротор".