СМИ: Томас Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира из-за коронавируса

ТАСС, 11 февраля. Полузащитник германской "Баварии" Томас Мюллер заразился коронавирусом и не сыграет в финальном матче клубного чемпионата мира против мексиканского "Тигреса". Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Мюллер сдал тест на коронавирус перед тренировкой в среду. Ранее коронавирусом заразились футболисты "Баварии" Леон Горетцка и Хави Мартинес. Финальный матч клубного чемпионата мира пройдет 11 февраля.

"Бавария" во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб "Раджа Касабланка" из Марокко. В 1976 и 2001 годах "Бавария" становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.