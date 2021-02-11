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Мировой футбол

СМИ: Томас Мюллер пропустит финал клубного чемпионата мира из-за коронавируса

Ранее коронавирусом заразились игроки "Баварии" Леон Горетцка и Хави Мартинес

ТАСС, 11 февраля. Полузащитник германской "Баварии" Томас Мюллер заразился коронавирусом и не сыграет в финальном матче клубного чемпионата мира против мексиканского "Тигреса". Об этом сообщает телеканал Sky Sports.

Мюллер сдал тест на коронавирус перед тренировкой в среду. Ранее коронавирусом заразились футболисты "Баварии" Леон Горетцка и Хави Мартинес. Финальный матч клубного чемпионата мира пройдет 11 февраля.

"Бавария" во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб "Раджа Касабланка" из Марокко. В 1976 и 2001 годах "Бавария" становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.

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