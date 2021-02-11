"Тамбов" до погашения долга перед "Спартаком" намерен рассчитаться с футболистами

9 февраля Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск "Спартака" в отношении "Тамбова". Согласно исковому заявлению столичной команды, красно-белые просят взыскать с тамбовчан более 2,6 млн рублей. Как пояснил ТАСС директор департамента по связям с общественностью московского клуба Антон Фетисов, "Тамбов" не оплатил аренду клубной базы в подмосковной Тарасовке, которой пользовался весной 2020 года.

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Футбольный клуб "Тамбов" до погашения долга перед столичным "Спартаком" намерен рассчитаться по задолженностям перед игроками команды. Об этом ТАСС заявил спортивный директор клуба Павел Худяков.

"Я могу понять руководителей "Спартака" - есть долг, по нему должна быть какая-то реакция. Они же не могут простить долг, поэтому они подали иск. Ситуация сейчас тяжкая, но как руководитель я их понимаю", - сказал Худяков.

"Сейчас речь идет о том, чтобы закрыть долги перед футболистами - это мы будем делать прежде всего. Мы даже не обсуждали со "Спартаком" дедлайн погашения долга", - отметил спортивный директор "Тамбова".

5 февраля ассоциация "Футбольный клуб "Тамбов" подала исковое заявление в арбитражный суд Тамбовской области о признании банкротом некоммерческого партнерства "ФК "Тамбов" (прежнее юрлицо клуба), которое в последнее время испытывает серьезные финансовые проблемы. Многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей, обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. Дело о признании клуба банкротом было оставлено без движения.

4 февраля президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил о том, что клубу будет оказана финансовая помощь, а также отметил, что лига сделает все, чтобы сохранить "Тамбов". Руководство тамбовского клуба сообщило, что отзовет иск о банкротстве, если получит финансирование.