Худяков: руководство российского футбола делает все для сохранения "Тамбова"

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Руководство Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ) делает все для того, чтобы испытывающий финансовые проблемы "Тамбов" продолжил существование. Об этом ТАСС заявил спортивный директор тамбовчан Павел Худяков.
"Тамбов" испытывает финансовые проблемы, многомесячные долги по зарплате превышают 150 млн рублей. Обсуждался вопрос о снятии клуба с чемпионата России. Как заявил ТАСС в четверг Худяков, клуб продолжит существование, если футболисты, административный и руководящий составы пойдут на сокращение зарплат.
"Если все срастется, футбольный клуб "Тамбов" не обанкротится и сохранится, - сказал Худяков. - Сейчас ведутся переговоры с футболистами, тренерским и административным штабом о реструктуризации долгов. Мы ведем переговоры о том, что, если нам помогают, мы должны пройти реструктуризацию долгов. Если это произойдет, очень большой шанс на то, что клуб сохранится и не пропадет с лица земли, как это было с "Амкаром" и "Тосно".
"Это делается не для того, чтобы закрыть дырку и доиграть чемпионат. Главная цель - сохранить команду, чтобы в конце мая "Тамбов" не объявил о банкротстве и снятии с чемпионата", - подчеркнул спортивный директор.
Зимой из состава учредителей "Тамбова" вышла академия футбола, при том, что наличие в составе клуба молодежного резерва - одно из требований для получения лицензии, дающей право выступать на профессиональном уровне. "Предбанкротное состояние - естественно, академия вышла из состава учредителей, а если долгов не будет, история может повернуться в любой момент - как вышла, также может и зайти, это не проблема, - сказал Худяков. - Второй вариант, если команда будет без долгов, можем рассмотреть переезд в Саранск. С руководством региона мы пока не разговаривали, но, если клуб будет без долгов, то можем разговаривать; там есть хороший стадион, хорошая база".
Ранее планировалось, что ситуация вокруг "Тамбова" будет обсуждаться в формате видеоконференции с руководством РПЛ и входящими в нее клубами - мероприятие должно было пройти в начале февраля, но так и не состоялось. "До конца недели будет какое-то решение. Мы каждый день обсуждаем - на связи и Сергей Геннадьевич Прядкин (президент РПЛ - прим. ТАСС), и руководство Российского футбольного союза, Александр Александрович Алаев и Денис Игоревич Рогачев (генеральный секретарь организации и его заместитель). Мы постоянно общаемся, консультируемся и делаем все, чтобы команда сохранилась и не только доиграла чемпионат", - резюмировал Худяков.