Худяков: руководство российского футбола делает все для сохранения "Тамбова"

"Если все срастется, футбольный клуб "Тамбов" не обанкротится и сохранится, - сказал Худяков. - Сейчас ведутся переговоры с футболистами, тренерским и административным штабом о реструктуризации долгов. Мы ведем переговоры о том, что, если нам помогают, мы должны пройти реструктуризацию долгов. Если это произойдет, очень большой шанс на то, что клуб сохранится и не пропадет с лица земли, как это было с "Амкаром" и "Тосно".

"Это делается не для того, чтобы закрыть дырку и доиграть чемпионат. Главная цель - сохранить команду, чтобы в конце мая "Тамбов" не объявил о банкротстве и снятии с чемпионата", - подчеркнул спортивный директор.

Зимой из состава учредителей "Тамбова" вышла академия футбола, при том, что наличие в составе клуба молодежного резерва - одно из требований для получения лицензии, дающей право выступать на профессиональном уровне. "Предбанкротное состояние - естественно, академия вышла из состава учредителей, а если долгов не будет, история может повернуться в любой момент - как вышла, также может и зайти, это не проблема, - сказал Худяков. - Второй вариант, если команда будет без долгов, можем рассмотреть переезд в Саранск. С руководством региона мы пока не разговаривали, но, если клуб будет без долгов, то можем разговаривать; там есть хороший стадион, хорошая база".

Ранее планировалось, что ситуация вокруг "Тамбова" будет обсуждаться в формате видеоконференции с руководством РПЛ и входящими в нее клубами - мероприятие должно было пройти в начале февраля, но так и не состоялось. "До конца недели будет какое-то решение. Мы каждый день обсуждаем - на связи и Сергей Геннадьевич Прядкин (президент РПЛ - прим. ТАСС), и руководство Российского футбольного союза, Александр Александрович Алаев и Денис Игоревич Рогачев (генеральный секретарь организации и его заместитель). Мы постоянно общаемся, консультируемся и делаем все, чтобы команда сохранилась и не только доиграла чемпионат", - резюмировал Худяков.