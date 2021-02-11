Даниил Медведев в день рождения вышел в третий круг Australian Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 7:5, 6:1. В третьем круге россиянин, которому 11 февраля исполнилось 25 лет, встретится с сербом Филипом Краиновичем (28-й номер посева).

Медведев посеян на турнире под четвертым номером, он располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), завоевав девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход финал Открытого чемпионата США в 2019 году. На прошлогоднем Australian Open он дошел до четвертого круга.

Карбальес-Баэна идет на 99-й строчке мирового рейтинга, на его счету две победы на турнирах ATP. Его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2020). На Открытом чемпионате Австралии до нынешнего сезона испанец ни разу не проходил дальше первого круга.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).