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Шведские хоккейные игры

Самонов будет защищать ворота сборной России по хоккею в матче Евротура против финнов

Встреча пройдет в четверг и начнется в 17:00 мск
Александр Самонов Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Александр Самонов
© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. Александр Самонов будет защищать ворота сборной России в мачте против команды Финляндии на третьем этапе Евротура - Шведских хоккейных играх. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матч сборных России и Финляндии пройдет в четверг и начнется в 17:00 мск.

Вторым вратарем будет Даниил Тарасов. Также в заявке сборной России на турнир значится вратарь Ярослав Аскаров.

Сочетание звеньев сборной России: Иван Чехович - Марат Хуснудинов - Дамир Жафяров, Александр Алексеев - Артем Минулин; Владимир Бутузов - Павел Красковский - Николай Коваленко, Даниил Пыленков - Сергей Зборовский; Виталий Кравцов - Максим Соркин - Сергей Шмелев, Кирилл Кирсанов - Даниил Журавлев; Максим Грошев - Захар Бардаков - Василий Подколзин - Никита Чибриков, Даниил Мисюль.

Шведский этап Евротура проходит с 11 по 14 февраля.

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