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Чемпионат мира по биатлону

Биатлонист Самуэльссон готов принять извинения от Логинова за допинговое нарушение

Российский спортсмен последние годы подвергается критике со стороны иностранных коллег за нежелание покаяться в употреблении эритропоэтина, который у него был обнаружен в 2013 году
Себастьян Самуэльссон EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA
Описание
Себастьян Самуэльссон
© EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA

БЛЕД /Словения/, 11 февраля. /ТАСС/. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон готов принять извинения от Александра Логинова, если российский спортсмен согласится обсудить с ним допинговое нарушение и объяснить причины попадания запрещенного вещества в его организм. Об этом олимпийский чемпион рассказал журналистам во время чемпионата мира в Поклюке.

Логинов последние годы подвергается критике со стороны иностранных коллег за нежелание покаяться в употреблении эритропоэтина, который у него был обнаружен в 2013 году. Российский биатлонист неоднократно заявлял, что никогда осознанно не шел на употребление допинга, но и не объяснял причины попадания к нему в организм вещества, которое вводится только с помощью инъекций.

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"Если Логинов подойдет ко мне и скажет: "Хей, Себастьян, извини за мое допинговое нарушение, давай сядем и обсудим это", то я, конечно, соглашусь", - сказал Самуэльссон.

В среду швед выступал с Логиновым на одном этапе смешанной эстафеты. "Я уже много раз соревновался с ним, так что для меня не было ничего необычного, не фокусировался на нем, - сказал Самуэльссон. - Огорчился ли я, что на финише он оказался быстрее? Нет, для меня не так важно, кто это: русские, украинцы или норвежцы".

Самульссону 23 года, он является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным призером чемпионата мира. Швед известен резкими высказываниями в отношении российского спорта, однако он всегда подчеркивает, что выступает не против страны, а против допинга.

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