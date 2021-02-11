Самуэльссон не считает санкции WADA в отношении российского спорта достаточно жесткими

Вступившие в декабре прошлого года в силу санкции WADA на два года лишают российские команды права выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под флагом страны. По этой причине в Поклюке российские спортсмены представляют команду Союза биатлонистов России, выступая под аббревиатурой RBU (Russian Biathlon Union).

БЛЕД /Словения/, 11 февраля. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон не считает санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) в отношении российского спорта достаточно жесткими. Об этом спортсмен рассказал журналистам во время чемпионата мира в Поклюке.

"Для меня это не является наказанием, потому что все вокруг говорят о России, даже мы сейчас, - сказал биатлонист. - Вы можете написать RBU на экранах, но это ничего не значит. Да, международная федерация четко применяет санкции WADA, но я считаю, что они не достаточно жесткие".

Шведский биатлонист затруднился ответить на вопрос, какие санкции в отношении российского спорта были бы приемлемыми, однако нынешние, по его словам, не способны поменять главное - изменить культуру отношения к допингу в стране. "Если бы я был российским спортсменом, то всеми силами бы демонстрировал свое недовольство, и я не понимаю, почему чистые спортсмены молчат, не говорят о том, что надо менять систему в России. Получается, что поменять ее могут только жесткие санкции", - сказал он.

Самульссону 23 года, он является олимпийским чемпионом 2018 года, двукратным призером чемпионатов мира. Он известен своими резкими высказываниями в отношении российского спорта, однако всегда подчеркивает, что выступает не против страны, а против допинга.