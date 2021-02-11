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Australian Open

Медведев заявил, что не будет отмечать день рождения после победы в матче Australian Open

Российскому теннисисту исполнилось 25 лет
Даниил Медведев AP Photo/Hamish Blair
Описание
Даниил Медведев
© AP Photo/Hamish Blair

ТАСС, 11 февраля. Российский теннисист Даниил Медведев не будет отмечать день рождения из-за подготовки к следующему матчу на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open). Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала "Евроспорт".

В четверг 25-летний Медведев победил испанца Роберто Карбальес-Баэну и вышел в третий круг, где встретится с сербом Филипом Крайиновичем.

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"В любом виде спорта можно попасть в поток, когда ты находишься в форме, набираешь победную серию и чувствуешь, что способен на многое. Когда проигрываешь, уверенность в собственных силах уменьшается, но надеюсь, победы будут продолжаться дальше еще долгое время", - сказал Медведев.

11 февраля Медведев отмечает день рождения. "Удастся ли отпраздновать день рождения? Нет, обычно я в Роттердаме день рождения отмечаю, там более расслабленный вариант. Жена подарила подарок, завтра тренировка, подготовка к следующему матчу, но если бы я проиграл, то пошел праздновать", - добавил российский теннисист.

Медведев посеян на турнире под четвертым номером. Он располагается на четвертой строчке рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету россиянина девять титулов под эгидой организации. Его лучший результат на турнирах серии Большого шлема - выход в финал Открытого чемпионата США в 2019 году, на прошлогоднем Australian Open он дошел до четвертого круга.

Australian Open завершится 21 февраля.

Теги
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