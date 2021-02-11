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Зимние олимпийские виды спорта

Финская полиция не будет направлять дело лыжника Большунова в прокуратуру

Российский лыжник во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти отмахнулся палкой, а после финиша намеренно сбил финна Йони Мяки
Йони Мяки и Александр Большунов EPA-EFE/KIMMO BRANDT
Описание
Йони Мяки и Александр Большунов
© EPA-EFE/KIMMO BRANDT

ХЕЛЬСИНКИ, 11 февраля. /ТАСС/. Полиция финского региона Хяме не будет проводить предварительное расследование и передавать в прокуратуру дело в отношении российского лыжника Александра Большунова после инцидента с финном Йони Мяки на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом ведомство сообщило в четверг.

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"Полиция завершила предварительное рассмотрение инцидента в эстафетной гонке, - говорится в сообщении. - Произошедшее соответствует статье о нанесении легких увечий. Истец сообщил, что не требует наказания или компенсации. Дело не будет проходить через фазы предварительного расследования и предъявления обвинения, поскольку у прокурора нет права для выдвижения обвинения".

Конфликтная ситуация между Большуновым и Мяки произошла 24 января в эстафетной гонке в финском Лахти в январе. Финский лыжник не дал Большунову себя обогнать на финишной прямой, сместившись в сторону российского лыжника и зацепив его лыжу. В ответ Большунов отмахнулся палкой, а после финиша въехал в соперника, сбив того с ног. Российскую команду дисквалифицировали, позднее Большунов извинился за свое поведение.

В нынешнем сезоне Большунов досрочно гарантировал победу в общем зачете Кубка мира, выиграв главный трофей второй год подряд. Россиянин является трехкратным серебряным и бронзовым призером Олимпийских игр, в его активе также четыре серебряные награды чемпионатов мира.

Теги
ФинляндияБольшунов, Александр АлександровичЗимние олимпийские виды спорта
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