Акимова и Куклина пропустят спринт на чемпионате мира по биатлону

БЛЕД /Словения/, 11 февраля. /ТАСС/. Российские биатлонистки Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева и Ирина Казакевич выступят в спринте на чемпионате мира в словенской Поклюке. Об этом ТАСС сообщили в тренерском штабе национальной команды.

Спринтерская гонка пройдет в субботу. Биатлонистки, которые попадут в число 60 лучших, в воскресенье выступят в гонке преследования. Изменения в составе возможны только по причине болезни.

Таким образом, спринт пропустят Татьяна Акимова и Лариса Куклина, которые будут готовиться к индивидуальной гонке.