Двукратная чемпионка мира Соколова стала генменеджером сборной России по волейболу

ТАСС, 11 февраля. Любовь Соколова назначена на пост генерального менеджера женской сборной России по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

"Безусловно, моя главная задача - создание той команды, которая будет добиваться высоких результатов, выигрывать, будет боеспособной. Мы все ждем от наших спортсменок успеха и побед, для достижения результата надо много и упорно работать. В первую очередь, это тренировочный процесс, без правильной организации которого ничего не получится. Во-вторых, это моральная и психологическая подготовка, и, конечно, командный дух, хорошее настроение, любовь к волейболу", - заявила Соколова.

Соколовой 43 года, в составе сборной России она дважды выигрывала чемпионаты мира (2006, 2010) и Европы (1999, 2001), а также дважды становилась серебряным призером Олимпийских игр (2000, 2004). На клубном уровне она представляла российские ЦСКА, "Россы", "Уралочку", "Заречье-Одинцово", "Динамо" (Краснодар"), хорватскую "Младость", японский "Хитати", турецкие "Эджзаджибаши" и "Фенербахче", итальянские "Бергамо", "Ези" и испанскую "Мурсию".