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Australian Open

Тарпищев: Медведев и Рублев хорошо играют на Australian Open и могут сойтись в 1/4 финала

По словам главы Федерации тенниса России, за их противостоянием будет интересно посмотреть
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 11 февраля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Теннисисты сборной России Даниил Медведев и Андрей Рублев уверенно выступают на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open), если они встретятся в четвертьфинале, за их противостоянием будет интересно посмотреть. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В четверг Медведев обыграл испанца Роберто Карбальес-Баэну во втором круге турнира - 6:2, 7:5, 6:1. В третьем круге россиянин, которому 11 февраля исполнилось 25 лет, встретится с сербом Филипом Краиновичем (28-й номер посева). Рублев обыграл бразильца Тьягу Монтейру - 6:4, 6:4, 7:6 (10:8) и в третьем круге сыграет с испанцем Фелисиано Лопесом.

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"Ребята играют хорошо. Радует, что мы дожили до того времени, когда без особого напряжения проходят тех, кого сильнее, - сказал Тарпищев. - Сетка нормальная, но по логике Рублев и Медведев должны встретиться в четвертьфинале. Будет интересно".

"Они слишком хорошо друг друга знают, и все будет от головы зависеть. Медведев поизощреннее, а Рублев - агрессивнее. Рублев вообще наконец приобрел спортивную наглость, которой ему не хватало", - добавил Тарпищев.

Australian Open завершится 21 февраля. Действующим чемпионом является первая ракетка мира серб Новак Джокович. Соревнования проходят в присутствии зрителей - на все корты допускается максимум 30 тыс. человек в день (около половины от обычной посещаемости).

Теги
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