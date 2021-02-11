{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Российские лыжники Терентьев и Фалеева победили в спринте на молодежном чемпионате мира

Сергей Ардашев и Христина Мацокина завоевали бронзу
Александр Терентьев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Александр Терентьев
© Михаил Терещенко/ТАСС

ТАСС, 11 февраля. Российский лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на молодежном (спортсмены до 23 лет) чемпионате мира. Соревнования проходят в финском Вуокатти.

Время Терентьева на дистанции 1,4 км составило 3 минуты 01,72 секунды. Второе место занял норвежец Арон Рисстад (3.07,26), третьим стал россиянин Сергей Ардашев (3.09,42).

У женщин на дистанции 1,1 км победу одержала россиянка Анастасия Фалеева (2.37,48), серебряную медаль завоевала немка Лиза Лохманн (2.38,07), бронзовая награда на счету россиянки Христины Мацокиной (2.38,53).

Турнир завершится 14 февраля. Соревнования проходят в двух возрастных категориях - среди юниоров и молодежи до 23 лет.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Евро-2020
Сорокин: Россия готовится к проведению ЧЕ-2020 исходя из максимальной загруженности арен
Четыре игры турнира должны пройти в Санкт-Петербурге, решение по заполняемости стадионов УЕФА планирует принять в апреле
Читать полностью