Российские лыжники Терентьев и Фалеева победили в спринте на молодежном чемпионате мира

ТАСС, 11 февраля. Российский лыжник Александр Терентьев стал победителем спринта классическим стилем на молодежном (спортсмены до 23 лет) чемпионате мира. Соревнования проходят в финском Вуокатти.

Время Терентьева на дистанции 1,4 км составило 3 минуты 01,72 секунды. Второе место занял норвежец Арон Рисстад (3.07,26), третьим стал россиянин Сергей Ардашев (3.09,42).

У женщин на дистанции 1,1 км победу одержала россиянка Анастасия Фалеева (2.37,48), серебряную медаль завоевала немка Лиза Лохманн (2.38,07), бронзовая награда на счету россиянки Христины Мацокиной (2.38,53).

Турнир завершится 14 февраля. Соревнования проходят в двух возрастных категориях - среди юниоров и молодежи до 23 лет.