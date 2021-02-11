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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжница Фалеева лишена победы в спринте на молодежном чемпионате мира

Россиянка была оштрафована на две минуты из-за нарушения правил

ТАСС, 11 февраля. Российская лыжница Анастасия Фалеева лишена победы в спринте классическим стилем на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 23 лет).

Россиянка в борьбе за медаль на финишной прямой задела лыжу чешки Терезы Берановой, после чего та пришла к финишу последней. В связи с нарушением правил ко времени россиянки добавили две штрафных минуты, из-за чего Фалеева заняла в зачете финишного заезда последнее место.

После перерасчета результатов победу одержала немка Лиза Лохманн, второй стала россиянка Христина Мацокина, третьей - Луизе Линдстрём из Швеции.

Чемпионат мира среди молодежи и юниоров в финских Лахти и Вуокатти завершится 14 февраля.

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Зимние олимпийские виды спорта
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