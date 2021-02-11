Открыто дело в отношении румынских судей из-за расистского скандала в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 11 февраля. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по итогам расследования инспектора департамента по этике УЕФА открыл дело в отношении румынских арбитров матча Лиги чемпионов ПСЖ (Франция) - "Истанбул Башакшехир" (Турция). Об этом сообщает пресс-служба европейской федерации.

Дело открыто в отношении резервного арбитра встречи Себастьяна Колтеску и помощника главного арбитра Октавиана Совре. Судьи обвиняются по статье 11 дисциплинарного кодекса УЕФА (основные принципы поведения).

Матч шестого тура группового этапа, который начался 8 декабря, был прерван после того, как футболисты и тренеры турецкой команды покинули поле, как утверждала турецкая сторона, из-за расистских оскорблений со стороны Колтеску в адрес представителя тренерского штаба "Башакшехира" Пьера Вебо. Встреча была доиграна на следующий день и завершилась победой ПСЖ со счетом 5:1, матч обслуживала другая бригада судей.

По информации румынского журналиста Эмануэля Рошу, арбитры также подверглись расовой дискриминации.