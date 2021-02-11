Вяльбе: лыжницу Фалееву справедливо лишили победы на молодежном чемпионате мира

МОСКВА, 11 февраля. /ТАСС/. Решение лишить золотой медали молодежного чемпионата мира по лыжным гонкам россиянку Анастасию Фалееву является абсолютно справедливым. Об этом ТАСС заявила президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

Россиянка в борьбе за медаль в спринте на финишной прямой задела лыжу чешки Терезы Берановой, после чего та пришла к финишу последней. В связи с нарушением правил ко времени россиянки добавили две штрафных минуты, из-за чего Фалеева заняла в зачете финишного заезда последнее место.

"Абсолютно справедливое решение, - сказала Вяльбе. - Фалеева нарушила правила, она наехала на лыжу чешской спортсменке, из-за чего она упала. Всегда за обгон спортсмена несет ответственность тот, кто обгоняет".

После перерасчета результатов победу одержала немка Лиза Лохманн, второй стала россиянка Христина Мацокина, третьей - Луизе Линдстрём из Швеции. Чемпионат мира среди молодежи и юниоров в финских Лахти и Вуокатти завершится 14 февраля.