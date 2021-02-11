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Евро-2020

В УЕФА назвали высокой вероятность проведения матчей Евро-2020 в 12 городах

Турнир начнется 11 июня

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 февраля. /ТАСС/. Вероятность того, что матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в 12 городах, как и было запланировано ранее, является высокой. Об этом журналистам заявил руководитель операционной деятельности Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на стадионах Евро Андреас Шар.

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"Я хочу подтвердить, что турнир пройдет, - сказал Шар. - С высокой долей уверенности я говорю, что все 12 городов примут матчи".

Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года в 12 городах. В Санкт-Петербурге состоятся три матча групповой стадии и один из четвертьфиналов турнира. Также игры турнира должны принять Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Дублин, Копенгаген, Бильбао, Глазго, Будапешт и Амстердам.

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