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Мировой футбол

Футболист "Баварии" Мюллер заразился коронавирусом

Игрок пропустит финал клубного чемпионата мира

ТАСС, 11 февраля. Игрок германского футбольного клуба "Бавария" Томас Мюллер заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

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Ранее об этом сообщал телеканал Sky Sports.

Сообщается, что Мюллер изолирован и пропустит финал клубного чемпионата мира, который состоится в четверг. "Бавария" сыграет с мексиканскими "Тигрес".

"Бавария" во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб "Раджа Касабланка" из Марокко. В 1976 и 2001 годах "Бавария" становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.

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