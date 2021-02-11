Футболист "Баварии" Мюллер заразился коронавирусом

ТАСС, 11 февраля. Игрок германского футбольного клуба "Бавария" Томас Мюллер заразился коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).
Ранее об этом сообщал телеканал Sky Sports.
Сообщается, что Мюллер изолирован и пропустит финал клубного чемпионата мира, который состоится в четверг. "Бавария" сыграет с мексиканскими "Тигрес".
"Бавария" во второй раз вышла в финал клубного чемпионата мира. В 2013 году команда из Мюнхена стала победителем турнира, в финале обыграв клуб "Раджа Касабланка" из Марокко. В 1976 и 2001 годах "Бавария" становилась обладателем Межконтинентального кубка, который проводился до клубного чемпионата мира.